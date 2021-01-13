《大叔的愛》主角撞晒樣！許廷鏗撩劉丹合作玩BL

歌手許廷鏗（Alfred）今日為謝茜嘉主持的開電視節目《旅遊達人滯遊香港》擔任嘉賓，謝茜嘉表示會帶對方去民宿Staycation，而Alfred就會親自下廚作回禮，他自稱於飲食方面比唱歌專業，更抵死笑話是個被歌手生涯耽誤的廚師：「其實都係由上年後半年先開始煮嘢食，西餐會拿手啲。」記者打趣叫他跟據專業程序來排「歌手」、「牙醫」及「廚師」，他笑說：「梗係牙醫先，歌手同廚師係頗相約，不過我係唔會放棄唱歌，呢方面有好多進步嘅空間，但食嘢冇得再進步，因為要Keep弗。」

講到謝茜嘉跟摩洛哥男友拉埋天窗，成為人妻，Alfred表示有恭喜對方，又指叱咤當晚怕「闖禍」：「佢係私下同我講先，但嗰陣未知佢對外公布咗未，就喺個台上面恭喜佢。」有傳婚後嫁雞隨雞離開電台，她再澄清沒有此事，不過之後都會跟老公返摩洛哥見家長：「唔返去嘅話驚佢哋唔承認我，哈哈！但疫情真係打亂晒計劃。（會生BB？）冇呢個打算，因為我哋都好鍾意去旅行。」

另外，談及ViuTV即開拍港版日劇《大叔的愛》，網民一致認為跟劇中主角「撞樣」的Alfred及劉丹是最佳演出人選，前者聞言爆笑話：「搞笑戲都會想試吓，睇吓丹爺肯唔肯同我玩。」