IU獲年度填詞人獎　BTS《Gaon Chart》掃6獎成大贏家

韓國年度音樂盛事《第10屆Gaon Chart K-POP Awards》今日以網上及電視直播形式舉行，紅地氈和表演環節因為疫情關係取消，由男團Super Junior隊長利特及ITZY成員Lia在錄影廠宣布結果，得獎者則透過事前錄影的短片及即時連線發表得獎感受。

靚聲女歌手IU憑歌曲《Eight》獲得5月的「年度歌手獎」，又贏得「年度填詞人獎」及「Long Run獎」，她除了多謝粉絲的支持，又特別多謝有份製作《Eight》的男團防彈少年團（BTS）成員SUGA。至於女團IZ*ONE就與男團Stray Kids一同獲得「年度演出獎」，而上月確診新冠肺炎的金請夏憑歌曲《Bad Boy》獲得9月的「年度歌手獎」，她亦有拍片向與她一起創作歌曲的Christopher致謝，而SM事務所的創辦人兼總製作人李秀滿就獲得「貢獻獎」。

至於BTS則獲得數位音樂部門的2月、8月及11月的「年度歌手獎」、專輯部門的第1季及第4季的「年度歌手獎」及「年度專輯獎」共6個獎，成為大贏家。