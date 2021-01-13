新派滑鼠「最」貼市推介

雖然話牛年就到要送鼠迎牛，但生肖可以送走，電腦中的滑鼠卻萬萬不能送走，因為少了它，很多時連指令也未能下達。隨着科技發展，滑鼠技術也隨之進步，最近市場便湧現不少新Mouse，各具賣點，即睇！

最舒服

Logitech ERGO M575特別針對重度用戶而設，把軌迹球移至機頂位置，用戶使用時毋須移動手腕、手臂及肩膀，手部壓力自然大大減低！它支援雙模式連線，除可經Unifying USB接駁，還具有藍牙功能，免卻走線煩惱。光學感應靈敏度達到2,000 DPI，軌迹球的反應速度及精確度不比正常滑鼠差，而一顆AA電池足夠使用24個月，超級慳電！

最輕巧

PRO X SUPERLIGHT總重量不足63g，廠方標榜是全球最輕的無線遊戲滑鼠，連《英雄聯盟》世界冠軍戰隊DWG都用，不容「輕」視。它支援1毫秒極速回報及25,600 DPI靈敏度，屬業界首個次微米滑鼠感應器，移動距離只有一條頭髮的50分之1也能成功偵測。續航力約70小時，配合Powerplay充電系統的話，玩家更可一邊無線充電一邊使用，擺脫纜線束縛。

最搶眼

SteelSeries Aerox 3有線電競滑鼠採用鏤空設計，使用時機內3個RBG燈會透出彩色光芒，用戶更可對燈光進行調節，打機分外搶眼，輸人不輸陣！它內置8,500 CPI、300 IPS、35G光學傳感器等技術，並符合 IP54要求，防水、防塵、防污兼防油，不小心打瀉水沾濕了都不影響操作。雖然是有線滑鼠，但重量只有57g，其超級網狀線纜還有助降低阻力。

最耐用

滑鼠經常使用，耐用度也十分重要，Ducky Feather Mouse內建HUANO微動開關，機械壽命達到5,000萬次，較一般滑鼠平均只能按37萬次，耐用度要高出甚多。其光學感應器PixArt PMW3389DM支援最大16,000 DPI，左右對稱設計則全方位照顧左右手用家，同時兩側各設2個Function Key，方便自訂快捷鍵，打機勝人一籌。另外它雖然不是今次介紹中最輕，但也只有65g重，羽量級重量也值得一讚。