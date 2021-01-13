【走出情傷】梁皓恩深信性本善　覺得仲有好男人！

舞台劇演員梁皓恩（April）近年在娛圈作多方面發展，電影、節目主持、模特兒及廣告旁述等，相當吃得開！早年遇上感情重創的她，靠努力走出陰霾，雖然曾被欺騙，但依然相信人性美善，不過若他朝展開新感情，定必找閨蜜過目，穩陣至上！

April早前與張繼聰合作拍戲，對於這位前輩，她讚嘆不已：「佢係一個好認真嘅演員，同佢拍戲，真係可以零秒入戲。記得有場嗌交戲，我哋一嚟已經好投入，好難忘！」至於跟張紋嘉主持飲食節目，她大讚有默契：「佢都係舞台劇演員，大家有共同話題。試過有幕要我哋手拖手衝入餐廳，拍嘅時候好似兩個小朋友咁，好可愛！」

April思想正面又愛笑，完全看不出早年曾經歷人生低潮，舊愛張致恒（Steven）背着她出軌，直至對外公布做老竇，她才如夢初醒，當時深陷極度痛苦之中，幸最終都能走出來，她說：「每個人都有好多古仔，我都經歷過人生低谷，但我覺得一切都會過去，開心同唔開心都唔會永遠，我會選擇堅持正念，珍惜現在。」

愛過痛過，她揚言仍會相信男人：「因為我本身性格好信人，覺得人應該係美善，我冇辦法做到步步為營，成日覺得人哋會害我。我承認自己眼光麻麻哋，如果有合眼緣嘅人，一定會先畀朋友過目，同埋唔會咁快認定對方，會睇得好清楚先開始。」

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場地：4Ward Fitness