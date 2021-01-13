小山玲奈　G Cup天使下凡

所謂大屋搬細屋，唔見一籮穀，由大變小代表經濟唔好多，所以人人都唔鍾意。不過凡事總有例外，好似小山玲奈咁就由大變小，但係表現同狀態卻愈來愈好，真係唔到你唔服呀！

揚長避短

人無完人，金無赤足，就算係日本寫真妹都有些少瑕疵，但係能夠成功上位，反映出佢有好多優點，就好似人氣寫真妹鈴木咲同西永彩奈咁，雖然身材屬微乳一族，但係勝在樣子夠可愛嬌俏，妹系魅力爆晒燈，一樣可以吸引到好多粉絲支持，至於小山玲奈咁好波就當然有好多捧場客啦！

今年26歲嘅佢五官標致，雙眼水汪汪兼黑白分明，不過棚牙有啲哨哨哋，但係阿妹好識得揚長避短，笑時唔會露齒突出自己嘅缺點。然而佢嘅優點絕對能夠蓋過其他缺點，身材豐滿而帶健美感，有G Cup美巨乳以及又翹又挺嘅美尻，加埋白滑美肌，呢副胴體真係可以話無可挑剔呀！

運動苦手

唔經唔覺，玲奈已經出道6年，當時佢嘅藝名叫大山光，雖然個名筆劃少又易記，但係就似乎唔係咁利佢嘅事業運，所以撈極都撈唔起。直到2017年，阿妹就由大變小，改名叫小山玲奈後，人氣愈嚟愈高，當然最大原因係佢喺寫真演出嘅表現愈嚟愈出色，好似佢喺最新嘅寫真DVD作品《戀する天使》中，對住鏡頭講對白時相當自然同投入，而且仲激到剝光上半身，只用雙手遮住兩點兼來回搓弄，如此挑逗性嘅演出當然贏得粉絲支持啦！

不過，玲奈自言係運動苦手，應付較為靜態嘅演出就冇問題，但係要佢又跑又跳又做運動，拍完之後搞到佢雙腿痛咗幾日呀！其實阿妹下次拍寫真時都唔一定要做運動嘅，因為佢本身相當有學識，係日本大學經濟部畢業生，而且通曉中文，不妨扮吓女教師，一邊性感演出一邊教大家各種經濟同中文知識，分分鐘殺出一條新血路呀！

小山玲奈嘅寫真演出相當多，想知道佢最近拍過咩性感照，大家可以多啲Click上佢嘅社交網欣賞一下。

Profile

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：36G-24-36