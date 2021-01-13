【相見好同住難】李靖筠唔接受婚前同居：想保留神秘感

英皇歌手李靖筠（Gladys）推出甜蜜情歌《嗚哩雙刀》，內容講述情侶其中一個很凌亂、嗚哩單刀，但另一半不但不會嫌棄，反而更會一起凌亂：「所以先會由『嗚哩單刀』變『嗚哩雙刀』，大家喺呢個狀態下共存係最sweet。（現實中你都係咁？）我絕對有凌亂嘅一面，同埋拍拖上面我唔係好鍾意plan好遠嘅嘢，反而想捉緊每個相處嘅時刻。」談到與男友的相處，她認為日常生活的細節最為浪漫：「我哋2個好簡單，可能係轉天氣，我鼻敏感好嚴重，食飯時佢遞包紙巾嚟我已經覺得好浪漫，如果對方肯喺細節位為你付出，仲難得過佢搞一堆surprise，因為代表佢一路有記住你嘅需要。」

MV中情侶自得其樂住在營車上生活，問到現實中可接受到與男友婚前同居？她坦言：「暫時未有呢個打算，因為如果見得太多，或太快去經歷一啲應該之後先經歷嘅嘢，都會令關係壽命短咗，珍惜呢段關係，所以未必想冒險。（覺得相見好同住難？）係呀，同埋保留番少少神秘感。（你驚畀男友發現你烏歪一面？）我驚佢發現原來我一起身真係好『靚

』，哈哈，總有啲嘢會驚磨合唔到，所以等我哋關係再穩定啲先去處理呢啲大問題。」現時他們拍拖2年多，她謂未有打算結婚：「我仲好後生㗎咋，依家首位都係事業，好多嘢啱啱先開始，想急起直追。」

談到事業，她覺得去年已是超額完成：「疫情影響好大，有戲拍、有歌出我已覺得好幸運，呢段時間多咗喺屋企創作，亦有時間沉澱、消化吓之前唔得閒諗嘅嘢，例如諗吓之後想做咩歌，之前太忙盲目咗。」講到有人說新人第2年開始難捱？她就謂：「反而覺得感恩，起碼仲有嘢做，新人第1年慢慢試吓水溫，但依家就要開始慢慢建立自己嘅形象。」