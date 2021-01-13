櫻桃小嘴 如魚得水

櫻桃小嘴可能係最美嘅嘴唇，好似櫻桃一樣紅潤光澤、嬌嫩欲滴。提到櫻桃（Cherry），喺情色字典中嘅佢又係咩意思呢？當然亦唔少得介紹相關嘅成人作品畀大家欣賞啦！

鹹網常見

喺外國成人網站中經常會見到「Cherry Girl」呢個名詞，大家知唔知係乜嘢意思呢？答案就係指零性經驗嘅女性，簡單嚟講即處女咁解，而處男則叫做「Cherry Boy」。另外，喺四仔作品中亦經常聽到脫星講「Cherry Picker」」，原來意思係指男士嘅兵器。如果想暗示一位男性或女性從未試過自娛嘅話，可以點講呢？咁就可以話佢係「Cherry in the Hand」喇。

高難度動作

床上體位大家都識得唔少，但係講到口愛專用體位又識幾多呢？如果要數當中最高難度嘅，「Cherry Trough」絕對係其中之一。玩法係男士先坐低，雙腳擘開呈V形，而女伴趴喺男伴前面，雙腿夾住男伴嘅腰間，同時高趷臀部，等男方可以盡情施展口術。如果可以嘅話，男士可以雙手按喺女伴嘅腰後，等對方可以借力趷高。性學專家稱呢招嘅難度在於男女雙方要身體協調度夠高，否則女伴好易會失平衡。

香艷又懸疑

唔少四仔嘅劇情都會加入懸疑元素，好似呢部由Vivid喺2006年12月推出嘅《Cherry Bomb》，就以鹹度極高嘅性愛場面加懸疑劇情作為賣點，被四仔迷喻為娛樂性十足嘅作品。由Monique Alexander、Alektra Blue、Hillary Scott等天后級脫星演出，故事發生喺一間叫Cherry Bomb嘅脫衣舞俱樂部，有一晚俱樂部發生一宗命案，幾位艷舞女郎都有嫌疑，而結局更係出乎意料之外。Hillary Scott更憑住精湛嘅床技及演技，喺2007年嘅AVN及XCRO頒奬禮榮獲「最佳脫星」獎項，足見實力強勁。

癡女味十足

講到經典嘅癡女系AV作品，不得不提由AV片廠Digital Ark喺2008年12月推出嘅作品《CHERRY＊BERRY MIMI KOUSAKA》，事關主演嘅女優向坂美美嘅癡女味十足，配合一對35E巨乳，相當有睇頭，難怪呢部作品成為經典。1986年3月3日出生嘅美美，2006年8月以Alice Japan專屬女優身份出道，當年以純情美少女形象登場，深受AV迷歡迎，2007年5月轉做自由身女優發展，2008年尾開始走癡女路線，可惜喺同年9月宣布引退。