對老公一見鍾情！胡杏兒自爆3日了解3個月定終身

「三料視后」胡杏兒早前返到大陸工作拍真人騷又接受咗多個訪問，早前佢就重提10年前舊情，今次佢就暢談老公李乘德（Phil）！

佢坦言對老公一見鍾情：「絕對是我喜歡的類型，很正！就是很純淨、很真、很簡單的一種感覺！」主持人問到對方同佢一齊有冇壓力，杏兒直言公布戀情後係好有壓力：「如果一起要偷偷摸摸，倒不如大方一點我們就都可以出來，清清楚楚站出來，代表了大家都是很有誠意的去說這件事。」

問到兩人有否經歷過情感困難時期，杏兒表示還好：「大家都挺堅定的我覺得，因為我們在一起差不多3個月，他就求婚了！真的是很合得來，覺得可以一起走下去。」佢又大爆相識後Phil展開熱烈「追求」，不斷向佢發訊息：「差不多3天沒有停過地去發，他把他所有想法，接下來想怎樣生活等等都說出來，比如說要不要生小孩，這個對他來說很重要的，我覺得這個人如果沒有想要settle down的話，他不會問你這些問題吧？」

除咗婚姻生活，佢又提到喺娛圈打滾嘅辛酸，細個時知道自己要擔起頭家，到大學1年級時爸爸就退休！因為唔想問爸爸攞錢，所以鼓起勇氣參選港姐，希望把握呢個機會，結果選上就變成一份工。入行後頭幾年佢直言好害怕，擔心一直演人哋妹妹做配角！而前段時間佢透露拍得唔開心：「很焦慮，可能有輕微的這個抑鬱症的，吃的吃不好，睡也睡不好，一直被人評價你的作品不好，沒演技，大概有10年時間！」冇朋友、冇家人、冇娛樂，但好在自己抗壓能力高，之後直到慢慢有啲前輩退落嚟，就有一個新嘅時代，新演員有多啲機會，杏兒坦言：「也是幸運！」