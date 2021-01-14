超卓汽車頒獎巡禮：易手車銷售服務專業大獎─Hong Kong Motor City

大昌行數十年來一直以良好信譽及高透明度為顧客提供一站式易手車交易服務。2020年更投資超過1,000萬將九龍灣大昌行集團大廈建構為「香港汽車城」（Hong Kong Motor City），使之成為全港最具規模的易手車中心，可說是睇車買車的必到熱點。同時透過結合線上及線下的最新最強平台，為買賣雙方提供更稱心的易手車交易體驗，寫下易手車市場新里程。

車盤眾多 全新網站

設於5樓的「香港汽車城」主場館佔地逾12萬平方呎，逾30家行內頂尖個體汽車營運商在場內展示超過400輛多元優質易手車，除了SUV、MPV、豪華房車及跑車等車型之外，還提供以往甚少在大昌行出現的易手名車如Ferrari、Lamborghini及Rolls-Royce等。而位於1樓、全新擴建的大昌行認可易手車，除擁有舒適寬敞空間展示更多車盤，亦將全新Honda及Nissan的原廠認可易手車歸納於此，同時增設平衡進口車中心，難得一見的日本版車款稱得上是全港最齊。各位還可透過已羅列過千車盤的全新網站www.motorcity.hk，進行車盤搜尋、推薦、比較、供款計算、留言、即時查詢及預約試駕等。