《獨行俠》(The Lone Ranger)與《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)美國男星Armie Hammer,日前被女網友爆他於社交網站私訊,大談食人、飲血、肢解與強姦,要求女網友成為他的性奴,非常變態。

Armie本來將與拉丁女星「籮霸」珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)合作,參演新片《Shotgun Wedding》,雖然他否認私訊屬實,但已宣布辭演新片:「我不會回應這些XX指控,但由於這些歹毒與虛假的網上攻擊,我現在不適合離開孩子4個月,前往多明尼加共和國拍戲。」他指電影公司支持他的決定,他很感謝他們。