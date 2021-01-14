【居英生活】英國開車「7大迷思」 解惑

上星期講過，怎在英國換車牌和考車，今次繼續講講，英國開車的各種離奇古怪。英國像香港，都是右軚車，但英國棍波車依然比自動波車多，而且英國也是歐洲唯一使用MPH（Miles per hour）作時速單位的國家，習慣公里（km）制的你，不但要重新適應，還要多了解英國開車的「7大迷思」 ：

（1）國家限速標準

英國道路兩旁，通見有限速標誌，白底黑字紅圈很易認。但如果路旁沒特別註明限速數字呢？一般英國駕駛者都會按國家限速「默許」的標準來行車，例如英國的Single-carriageway roads就限速60mph（97km/h），Dual-carriageways和Motorways就限速70mph（112km/h），而Built-up areas就限速為30mph（48km/h），整體車速都比香港快。

（2）超密集迴旋處

英國迴旋處（Roundabout）的密集程度是全球知名的，最誇張甚至會有內置7個迴旋處的超大型迴旋處，真會轉到你懷疑人生。要通過Roundabout其實不難，只要知規矩就得，例如你想從6至12時方向出口出去，就記得走外道；如果想從12至6時方向出去，就行內道；如果路面上有箭嘴，就跟着它走，最緊要出Roundabout前記得打指示燈就行。

（3）入油要識分類

香港私家車，一般入汽油，但英國的汽油（Petrol）和柴油（Diesel）油價相若，故兩種車在英國其實都很普遍，所以如果租車，記得要問清楚車是入Petrol還是Diesel，不要搞錯。英國Petrol一般分為Unleaded（93號汽油）、Premium Unleaded（95號汽油）及較少見的Super Unleaded（97號汽油），記得盡量在城鎮入油，如在高速旁服務區入油，油費可會貴兩成。

（4）小路窄多水窪

英國道路由大至細，大緻分為Motorways、Primary Roads、Non-Primary Roads及Minor Roads幾種，由於英國多雨水，故小路很常見有水窪， 如非SUV（休閒越野車）型車輛，入水死火常有發生。另外英國城鎮內常見的小排屋小街，屋外亦常泊滿車輛，車駛進去就像玩推積木般，經常要找位「攝」路邊讓對頭車先過，也挺累人。英國人讓車，通常會打「兩下大燈」示意，你記得醒目配合。

（5）秋冬濃霧飄飄

英國天氣濕冷，每逢秋冬，在溫差較大的午夜和清晨，濃霧就會隨時出現，幾天也不會散。試想像在車速達到70mph（112km/h）的Motorway上，你在濃霧中只能見到前方約廿米，但煞車就至少須要百米距離，若稍有差池，隨時車毀人亡。故此凡遇濃霧，請記緊打開霧燈，還要開慢一點，更盡量避免晚上開車。

（6）馬路真係有馬

英國鄉郊路，彎多路窄，但最恐怖還常有小動物突然跑過，貓、狗、狐狸、鹿等甚麼都有機會竄出來，所以路旁凡見有灌木叢時要格外小心。英國馬路更真會有馬行走，假日時常見有體驗騎馬的遊人出現路上，駕車經過時記得減速，最好保持2米距離，也千萬不要響咹或突然加速，否則嚇親馬仔發生意外便危險了。

（7）路邊嚇人小孩

在英國開車，偶爾還會碰到站在道路旁的詭異「小孩」，膽小的隨時也會給嚇一跳。它們其實不是人，而是在英國學校區特別設計的安全島標柱（Bollard），是為提醒駕駛者這區常有學童經過而設，本意其實不錯，只是公仔造成小童等身大，面相又那麼「逼真」，還真有幾分驚慄感，見到時記得冷靜緊握軚盤呢。