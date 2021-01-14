來到冬天，經常都話要進補，但燉藥膳又或要自行配搭食材，感覺有點麻煩，近日坊間有餐廳推出以健康和養生為題的菜式，慎選食材炮製，由滋補的中式套餐、輕食或飲品都有，讓大家隨時隨地都可Keep住滋潤健康。

五行養生

沙田帝逸酒店逸軒由現時至2月28日，推出10道菜的「五行養生宴」套餐，師傅利用中醫角度，配合金、木、水、火、土應對人體的肝臟、心臟、脾臟、肺部及腎臟來設計菜式，如五行養生錦碟內就有代表「木」的話梅芭樂、「水」的麻辣小耳朵、「土」的金磚脆豆腐以及「火」的洛神花流心蛋，其他還有原隻韓國六頭湯鮑海參伴翡翠、有機黑豆漿鮮菌桃膠浸菜蔬、金牌脆皮炸子雞和紅菜頭五穀米等，讓客人進補養生。

滋潤蜂蜜生薑

星巴克在這個冬日，選用麥蘆卡蜂蜜和薑等滋潤食材，創作出不同的菜式和飲品，如口感綿密的麥蘆卡蜂蜜薑汁紅茶，散發茶香和甜美的蜜味。除此之外，還有蜂蜜薑粒蛋糕、暖心檸檬薑粒士干餅、蜂蜜開心果希臘式乳酪杯等選擇。同時間店內推出新春金牛系列和情人節Bee Mine小蜜蜂系列新品，邊喝麥蘆卡蜂蜜薑汁紅茶邊揀都得。

無添加味噌

日本味噌富蛋白質、胺基酸、維他命E及多種礦物質，Café&Meal MUJI新推出的冬季菜單，特別選無添加味噌、白味噌和赤味噌調味，再配合富澱粉質的和蛋白質的蔬菜及肉類，炮製出包括雞肉雜菜味噌鍋、味噌肉醬烤茄子、蒜香味噌雞翼等料理，配一杯紫番薯黑糖有機豆奶，渡過暖暖冬日。

健康純素

中環健康主題的純素珍珠奶茶專門店圓貝在這個乾燥的冬天，推出黑帶糖蜜茶飲系列，黑帶糖蜜是煉製蔗糖過程中的副產品，可算是健康的天然甜味料，含維他命B、鎂、鉀和鐵，較一般的精糖低熱量，沖泡的飲品包括用大米奶蓋配搭的黑蜜米蓋，混合烏龍、黑糖蜜薑啫喱和自家製薑黃珍珠的黑蜜果凍烏龍，以及配合燕麥火麻仁奶、活性碳珍珠配燕麥腰果奶布丁的香滑黑蜜布甸。配合新推出的亞麻籽香蕉鬆餅、杏仁軟曲奇或朱古力軟曲奇的純素糕點，隨時變成健康的下午茶 。