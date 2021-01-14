醒你5招！輕鬆度過「劉海尷尬期」！

喜歡嘗試不同造型的女生，一定有遇過髮型的尷尬期，特別是由空氣劉海或齊劉海轉換成其他髮型的漫長過程，少一點耐性都想一剪變回原型。但其實只要透過以下5招處理半長不短劉海，就可以輕鬆避過「尷尬期」，甚至幻化出與韓星同款的髮型，大家不妨參考一下！

第1招：將劉海吹入髮內

明星經常要以不同的造型出席活動，明明前天還是空氣劉海，今天就可以變成大旁分髮型。其實不一定要靠駁髮才可做到上述的星級效果，只要利用風筒、定型夾和定型噴霧將劉海固定在髮內，即可輕鬆轉換造型。

而當中一個做法就是分好界後，以定型噴霧噴滿定型夾，再用定型夾將劉海夾在後方的頭髮之中，然後以風筒吹至定型，待5分鐘後拆下夾，再噴定型噴霧固定即可。

第2招：借助髮飾小道具

其實髮夾及絲帶等髮飾也是藏起劉海的好幫手。前者除了可以把劉海夾去後方外，還可以夾出不同的造型，如X字或於頭頂形成有弧度的小山丘，更可增加空氣感和拉長臉型。

第3招：綁成各式小辮

將劉海混入髮中綁成小辮亦可形成不同的造型，而且更具活力感。例如綁麻花辮、三股辮和蜈蚣辮，更是各顯美態和魅力。

第4招：電髮夾夾出不同造型

尷尬期劉海，望落感覺不長不短，但如果電成不同款式的劉海，卻是一個剛剛好的長度。例如韓味很濃的八字劉海或羊毛捲，前者優雅像女神，後者活潑且減齡，值得一試。

第5招：戴文青畫家帽

每個女生的家裏都應該有一頂或以上的畫家帽，帽子一戴瞬間文藝了不少。其實畫家帽「家族」的款式有很多，例如貝雷帽、報童帽等等，把帽子戴到額頭的位置，裏面的劉海就可以隨便夾起了。