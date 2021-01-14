禮盒變全盒　食得玩得又實用

唔少品牌趁農曆新年將至推出全新禮盒，唔少更可以禮盒變全盒，好食又好玩之餘，仲相當實用。（互聯網）

農曆新年將至，唔少人開始張羅賀年美食及禮盒，好似家家戶戶都必備一個靚靚全盒，搜羅兩個超靚全盒，既放滿多款美點，食完仲可以當全盒放上各式各樣小食及糖果，讓親朋戚友都能在新一年嘗到一點甜。

立體許願桃花樹 健康有營

由本土手工品牌「好茶養生」全新推出嘅五福臨門新年全盒，以許願樹為靈感，設計成一個立體許願桃花樹全盒，紅噹噹夠晒喜慶之餘，仲有長壽、吉祥、鴻圖大展嘅好意頭。全盒內有6款純天然零食，包括桑椹山楂條、野生山楂條、香脆黃金酥、手工製薑糖、紅糖麻花和香脆玉米酥，全部獨立包裝，由於食材無添加、無防腐劑及無色素，質素自然有保證。食完又可以當做全盒，放上各式心水糖果小食即可；全新全禮由即日起更推出優惠，有興趣就不要錯過了。

型格五角獨特外形 精巧搶眼

人氣精品蛋糕店Lady M年年農曆新年都有搞作，今年就推出全新「2021新春糖果禮盒」，由品牌總公司設計嘅五角形禮盒，外形獨特，用上搶眼嘅珊瑚色及粉紅色調，飾上燙金金牛等圖案。禮盒有多個格子，每格盛載不同款式賀年糖果，有大桔柑橘軟糖和士多啤梨金牛軟糖、粉紅杏仁朱古力、黃金脆穀朱古力豆和榛子夾心朱古力及朱古力金幣共6款。將所有格子打開，猶如一朵盛開嘅花，有花開富貴之吉祥意頭。每個禮盒附送同系列新春手抽袋，並送有一套共8個利是封。可以將禮盒直接當作全盒又得，嘗過糖果後當全盒亦得，好玩實用。於即日至1月21日期間選購可享早鳥優惠。