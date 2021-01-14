靈敢侶情：無論如何都要準時交稿！

《靈敢侶情》在2015年7月開始，當時只是一個在東網《囍嫁》的小欄，每星期寫婚姻的大小事。

猶記得在同年6月，我在處處碰釘和吃閉門羹、更試過求人給自己機會時被用粗口罵之後，竟然接到東網的電話，毫不介意我沒名氣而邀請我寫專欄。那一刻，我在家開心得跳來跳去。在一輪單腳跳、雙腳跳、飛身跳上床又再跳落床之後，我躺在地上，望着天花心想：終於有人撿我這個孤兒仔回去，我一定要努力去做，不可以辜負這個機會。

從地上彈起身，我立即列出各種婚姻的大小事，慘情系列有：委屈、抱怨、啞忍、原諒、冷戰、隱瞞、謊話、外遇、揭發、角力、鬥氣、無言、道別。恩愛系列有：適應、遷就、了解、體諒、支持、鼓勵、奮鬥、成長、倚賴、相依、相守、如初。事不宜遲，我坐在電腦面前跟自己說了一句：日後無論如何都要準時交稿！便開始寫呀寫。

寫了大概兩年多之後，某天編輯聯絡我，說要將我的專欄獨立，還着我想一個專欄名稱，我又再開心得跳來跳去：我的專欄成長了！有自己的角落、有自己的名稱了！《靈敢侶情》出世之後，我便開始寫一些關於人生、煮食、辦公室、戀愛、劇集等等的話題。

漸漸地，我由以前要左思右想可以寫甚麼，到現在拿起電腦便寫出一整篇，不過，這並非源於我對工作老練了，而是我總算領略到寫專欄的精神：貼心。文章，不是寫給自己看的，能夠從讀者的角度去看天下，再透過文章去抒發他們的心聲，讓他們的思緒跟我的文字取得共鳴，才是一篇好文章。或許，寫一篇女人很委屈、罵男人很賤格的文章會很吸睛，但在發洩過後，誰陪伴讀者渡過孤獨又失落的晚上？如果我寫得出貼心的文字，至少能給他們一點安撫，說不定還能讓讀者振作。

有次我坐的士，路途上跟司機閒聊，他問我的職業，我說我從事寫作，他立即從倒後鏡望着我，然後問：「你是不是周靈山？」「是啊。」我答。「我聽到把聲都覺得熟㗎喇！我成日睇你寫啲嘢㗎！上年我好唔開心，就係睇咗你篇文，之後追住睇。」原來，他去年失業，想過破產、想過逃避，後來想通了，決定轉行。「你話㗎嘛，『一日做好一件事，一年365件』，我依家就係咁，每日踩夠數先收工，無嘢㗎，餓唔死我嘅！」

被給予的機會、一個「無論如何都要準時交稿」的承諾，好感恩我能寫到今時今日。準時的對象，本來只有編輯，如今，還有讀者。我不是會咬文嚼字的作者，文字亦非擲地有聲，但滴水能穿石，希望我的小水點，能繼續給正在默默耕耘的你一絲安慰，祝你很快經歷開心到跳起！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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