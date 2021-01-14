李嘉欣鍾嘉欣都Out？「新」嘉欣Sss極速彈起搶灘

宇宙有個永恒定律，就係叫親「嘉欣」嘅都係靚女，由「大美人」李嘉欣、「華姐冠軍」鍾嘉欣、新鮮出爐「馬國視后」龔嘉欣以至「新聞之花」陳嘉欣，同名嘅佢哋一樣係靚絕人前！不過新時代降臨，娛樂圈慢慢出現「新」嘉欣，呢班後起之秀同樣好「嘉欣」！

先講嘅係現年28歲嘅蔡嘉欣，本身係KOL嘅佢喺網上有一定知名度，2019年毅然跳入娛樂圈呢個大染缸參選香港小姐，雖然最後5強止步，但加入TVB後備受力捧，工作量不斷，遠遠多過冠軍黃嘉雯！雖然曾經因為1句「感謝疫情」被網民鬧爆又被指拜金，但愈戰愈勇，現時社交網坐擁14萬粉絲！除咗主持節目《姊妹淘》，最近更參演劇集《飛虎之壯志英雄》、《智能愛（AI）人》、《金宵大廈2》，又識得定時喺網上晒性感照冧網民，「錢」途的確一片光明！

憑《全民造星III》成功打響名堂嘅鄭嘉欣（Christine）係模特兒，現年28歲，身高1米78，擁有44吋招牌長腿，名副其實嘅9頭身，仲有「港版石原聰美」之稱，社交網有4.6萬追蹤者！雖然《造星III》只係入到最後50強，但比賽外就成功脫穎而出，早前更處女下海首次拍劇，不過佢話最愛嘅都係唱歌，唔會放棄歌手夢！

現年只有20歲嘅游嘉欣（游游），憑《#後生仔傾吓偈》開始受人注目，到最近喺《香港愛情故事》更成功彈起人氣急升！首次拍劇仲獻出螢幕初吻，演技自然不造作大受好評，出道短短2年間更已參與3套劇，包括《香港》、《使徒行者3》及《刑偵日記》！性格直率嘅佢曾自爆係A0（未拍過拖），又唔介意公開透露係「屋邨妹」，直言唔係羞恥嘅事！而嚟緊，佢仲會夥拍一眾女神及小鮮肉丁子朗拍攝青春劇，獲封為「湯洛雯接班人」！社交網粉絲由不足1,000人，到依家已有3.2萬人，真係大把世界呀！