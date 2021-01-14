95後新聞小花上位　主播踩入深山做女神

無綫新聞主播出名顏值高，個個都係女神級，隨住陳嘉倩、梁凱寧等相繼離巢，一班95後新進小花立即接力跑出，佢哋平均年齡只得24歲，而且各有特色，認真後生可畏！

黎在山

有「最美女主播」之稱嘅黎在山模特兒出身，曾經係樂基兒師妹，不但擁有9頭身完美身段，更被指係「翻版朱千雪」。而2018年加入無綫轉職主播嘅佢，短短2年就已經升任高級主播，最近再因為主持行山節目《行行有好景》，罕有以淡妝行山look上陣，再度人氣急升。

袁思行

同樣憑行山節目跑出嘅仲有袁思行，只得23歲嘅佢平時報新聞時打扮成熟，今次行山紮起頭髮，少女味即時返晒嚟，更與藝人何天兒撞樣。其實名校出身嘅佢學歷高之餘，更係游泳健將，讀書時曾參加「全港運動會」游泳比賽，絕對係「運動型女神」。

馬琛沂

至於現年23歲嘅馬琛沂就比較低調，甚少公開生活照嘅佢，於《行》中走落濕地農田，挑戰收割稻草，更立即試食咬米粒，貼地一面加上Cutie食相，即獲網民Like爆，要做新一代「山系女神」指日可待。

賴凱靖

另一位人氣主播賴凱靖，入行不久即因靚樣引起網友關注，其實佢私底下係一位「文青女神」，社交網靚相主打日系風格，更不時晒出逆天長腿，非常吸睛。最近佢「變髮」以清爽及肩短髮造型示人，充滿新鮮感。