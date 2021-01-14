IB攻略：重要宣布：英國A Levels及GCSE考試取消

因為英國疫情仍然嚴峻，英國人口只有6,000多萬，但只是1月新冠肺炎宗數，每天平均高達5至6萬宗，比例非常之高，難怪英國政府今年決定取消英國GCSE會考和的A Levels高考。英國的中、小學已經全面採用網上授課。雖然香港這邊教育局已經有限度開放面授課程，但是英國的公開考試取消，隨之而來的問題就是IB考試會否取消？

取消IB考試機會大

IB考試一樣是在5月舉行，如果英國的新冠肺炎的疫情仍然沒有好轉，英國這一地方應該會取消IB考試。但是問題在於IB是全球考試，不是像英國那樣受制地域因素，新冠肺炎控制得相對較好的地方，例如香港、台灣，這些地方又會怎樣處理呢？會不會出現香港學生需要考IB，另一些地方可以豁免呢？這樣很可能出現不公的情況。根據筆者的推測，如果有一個地方不能考IB，相信整個IBO都會將考試取消，雖然執筆時IBO仍然未有消息，但是筆者認為取消IB考試的機會都甚大。

校內成績更見重要

當然，還未完全清楚知道的是，如果取消的話，今年IB成績計算方法是否如往年一樣，事關2021年多了兩科新制度，分別為數學和英文，如果IB考試取消，會用怎樣的準則去評核呢？根據去年IB考試的計算方法，校內所有考試和作業都會呈分，所以最近的模擬考試如果學生失手了，或多或少會對未來評分有影響。所以關鍵是，來年的校內成績絕對不能鬆懈，一定要畀足心機！

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣