陳凱詠拍攝前冇節食　反而展現理想體形？

環球歌手陳凱詠（Jace）新歌《虛擬人與我》，沿用《天生二品》的創作班底，不過做出另類的感覺。她憶述這次的錄音過程，唱到情緒崩潰：「聽到愈來愈澎湃嘅編曲，再睇吓歌詞，就開始大喊起嚟。因為歌詞寫到『現實裏面 這種友善會遇上嗎 像你慷慨到沒以後都和應我嗎』，呢種感覺好可悲。本來監製叫我任由自己情緒崩潰，但最後我喊到無力氣再唱下去。」

MV用了1天就順利拍攝完，她笑言今次是有史以來最輕鬆的一次拍攝：「之前嘅MV自己有時候會參與概念上嘅創作，有時又要演繹一鏡到尾、有時又要爆喊，今次主要透過一啲電腦技術將我置身於虛擬世界中，相比之下拍攝較輕鬆，多謝好有經驗嘅導演用心製作，令我好放心。」為了貼合歌曲的題材，用上大量綠幕場景，讓她手持電話在虛擬世界中與外界溝通，樂迷可期待一下MV出爐的視覺效果。

雖然今次以1套造型到尾，但這套白色貼身衣對於她而言有點壓力，一向喜歡吃東西的她，沒有特別為拍攝節食，誰知在拍攝前1天試身，才發現衣服是非常貼身剪栽，幸好拍攝當日她狀態大勇，將她的體形展露出來，加上後期電腦合成技術，效果大家都十分滿意，與新歌主題十分脗合。