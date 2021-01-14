本日日本：夠原始！度假村體驗野外露營

位於兵庫縣三木市的大型度假村NESTA RESORT KOBE，佔地230萬平方米，集合了多種活動、Glamping、天然溫泉等60多項設施，極受遊客歡迎。該度假村即將有新攪作，於1月16日推出名為「星之廣場~Free site in the Star Square~」營地，喜歡野外露營樂趣的朋友又多一個地點選擇。顧名思義，星之廣場是度假村內最能觀賞星空的地方，營地佔地700平方米，賣點係貨真價實的野外自然體驗，例如生火不需用焚火台，在地上直接用場地內的石塊及倒樹木材生火即可。你亦可在此盡情嘗試不同的Bushcraft（即野地技藝），可就地取材使用倒樹木材炮製椅子等等，享受充滿個人風格的露營體驗。即日起開始預約，喜歡大自然及野外活動的朋友，這種度假方式一定啱你心水。

NESTA RESORT KOBE「星之廣場~Free site in the Star Square~」

地址：兵庫縣三木市細川町垂穗894-60

費用：營區（ 包帳幕一個） 1,500日圓（約HK$111），每位另付2,000日圓（約HK$148），包場50,000日圓（約HK$3,700）