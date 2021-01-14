Lalamove新用戶隨時中獎　免費拎走Switch、Dyson返屋企！

【特約報道】由2021年1月3日至2月14日，新用戶只要用指定優惠碼Call車，即可參加「LALAMOVE拿拿聲Call車贏大獎 」活動，隨時免費拎走價值近HKD$5,000的大獎 ！

LALAMOVE將送出1,200份新年大禮，獎品總值超過港幣16萬，為大家打打氣 ！活動期間，LALAMOVE每星期將抽出200位幸運兒，每位用戶最多可獲6次抽獎機會。壓軸大抽獎之獎品更會加碼至246份，與大家開心展開幸運新一年！

「LALAMOVE拿拿聲Call車贏大獎」活動詳情

由2021年1月3日至2月14日期間，一連六星期，新用戶只要用減$8優惠碼「LALUCKC」首次落單Call車，即可自動參加大抽獎。嚟緊嘅抽獎會喺1月18號舉行，唔好錯過！

未獲中獎者可以再次落單，即可以繼續參加下一輪抽獎，每位用戶最多可獲6次抽獎機會！

豐富獎品包括名牌吸塵機、遊戲機套裝、空氣清新機、咖啡機、超市現金券等，為應付疫情的LALAMOVE新用戶打氣。

推廣生意的的競賽牌照號碼：54059-64