受傷的人橫店飯敍 于正揭有Baby冇吳謹言

女星Angelababy與內地知名影視製作人于正最近都好「黑」，Baby與黃曉明結婚6年，一直很恩愛，雖然偶爾傳出婚姻亮起紅燈的消息，但都證明是謠言。沒想到老公舊愛李菲兒參加了《乘風破浪的姐姐2》之後，竟然在第一次的公演舞台上和黃曉明親密互動。

隨後，「Baby插足黃曉明、李菲兒」的傳聞流出，於是Baby發長文否認當年是「小三」，曉明亦力撐Baby，之後曉明為平息風波宣布退出《浪姐2》。由於李菲兒一直保持沉默，所以Baby慘變「衰人」。

而于正就不用說了，因抄襲風波被156個影視從業者聯合抵制，導致他退出浙江衞視《我就是演員3》節目。

兩個受傷的人在橫店相遇，即約飯局，他們「抱團取暖」可以理解。于正曾私下說：「如果當年Angelababy飾演我的角色就不會有吳謹言…」言下之意似暗指《延禧攻略》。近年不利Baby的新聞一單接一單，雖然多次更換宣傳班底，但始終冇效，她現在最需要的是1部省招牌騷演技的好作品。

飯局除了于正和Baby外，同桌還有經超（《燕雲台》演明扆一角）和董又霖（台灣靚仔歌手），眾人食到半夜才散局，Baby先行離去，返回下榻的酒店，于正就由董又霖貼身護送回府。