拍劇爆破場面好驚險　呢個藝人手臂成塊皮脫落！

拍戲少不免遇上各式各樣的驚險場面，藝人阮兆祥及黎耀祥於他們主持的清談節目《雙祥見》中，便分享拍劇時曾遇過火爆場面的經歷，黎耀祥指初入行時曾參與拍攝劇集《書劍恩仇錄》，戲中飾演吳孟達徒弟，其中一幕衝出火場的大場面，因當年沒有後制技術，拍攝時需要使用真火，並且不能重拍，全個劇組都非常緊張，當點火後由於火勢很猛烈，門口也封住根本不能往外衝，當時導演一直不斷催促眾人衝出來，但經驗豐富的吳孟達認為當時情況危險，故一直阻止大家衝出去，當時作為新人的黎耀祥當時很迷茫，但最後大家均決定相信前輩的說話，等到火勢稍為減弱後，大家才衝出去，最後順利完成拍攝。

至於阮兆祥則提到1982年陳百祥綵排台慶表演項目時意外被燒傷臉部及手部，更需住院40天，他的手至今還有燒傷的痕跡，全因當年醫生曾勸他以屁股的皮膚作植皮，但被陳百祥一口拒絕，因為他認為如果屁股的皮植在手上，與別人握手時便等於摸他的屁股，非常搞笑！

提及燒傷，黎耀祥說不得不提錢嘉樂，指他曾拍攝一場船上爆炸戲，怎料卻發生意外，按爆炸鍵的同事提早按掣，其他人還沒跳便爆炸，令全部演員都是燃燒着的狀況下跳下海，一停機，工作人員便衝上前救演員上岸。當時工作人員擬協助錢嘉樂上水時拉着他的手，竟然拉出了手臂的整塊表皮，當時錢嘉樂也被嚇了一跳，黎耀祥聽到也覺得痛！