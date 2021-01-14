抗疫電影勢再延期　張智霖：觀眾健康最緊要

由演藝人協會、電影工作者總會發起開拍的抗疫電影《總是有愛在隔離》，可謂一波三折，原本去年暑假上映，因資金問題延至牛年賀歲檔，現因香港戲院停業，映期大亂，電影應要再度延期，有份參演的張智霖及蘇麗珊覺得觀眾安全最緊要！

去年因新冠肺炎疫情重挫電影業，演藝人協會會長古天樂與曾志偉等，聯絡香港10間電影公司，每間投資300萬元，並向電影發展基金申請900萬，合共3,900萬元開拍抗疫電影《總是有愛在隔離》，希望助業界基層度過難關，該片原定去年7、8月上映，但最後因向政府申請的款項，最終只獲批約7成，多位發起人決定放棄申請，轉向各大電影公司再籌集900萬元，可惜因一度未能取得共識，結果令後期製作膠着而需延期，之後經過多番商議終達成共識，集資成功並已向政府撤銷申請，後期亦順利完成，影片預計牛年賀歲檔公映。

觀眾安全最重要

可惜，因禁聚令關係，戲院需關門至本月20日，不少原於去年底上映的電影包括《拆彈專家2》及《緊急救援》都未能在港上畫，戲院排期大亂，加上內地方面亦因疫情轉壞，不少製作人都擔心內地戲院會再度關閉，故《總》片很大機會要再度延期。記者就此事致電電影工作者總會會長田啟文，他說：「套戲安排上畫中，能否上賀歲檔要睇番香港戲院嘅營運狀況。」

有份參演的張智霖，對於映期一再推遲，他說：「做演員做好本分，其他一切睇電影公司安排，大前提以觀眾嘅安全健康着想為最重要！」而蘇麗珊亦說：「冇得急，作為演員當然想作品可以快啲出街畀大家見到，同埋電影都係好溫馨，相信睇完係開心嘅，但疫情大家都冇得控制，希望疫情盡快完結，大家可以入戲院睇戲啦！」