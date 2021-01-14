王祖藍回巢無綫拍古裝　蔡思貝張振朗嗌期待

藝人王祖藍曾為無綫效力10多年，有份參與幕後製作的「老表」系列劇集因受歡迎一共拍了3輯，最後參與的無綫劇集是2016年《老表，畢業嘞！》。據知，近年轉戰內地發展的他，將於4月回巢無綫開拍古裝趣劇，更會夥拍新鮮出爐視后蔡思貝及人氣急升的張振朗拍攝，其他參演的包括陳瀅、伍詠薇等，有祖藍這位喜劇大師級坐鎮，必定會為大家帶來開心，發放笑彈。對於事隔多年回巢無綫拍劇，他接受東網訪問時坦言：「係呀！我同珍姐（曾勵珍）年幾前已經傾緊呢個Project㗎喇！條橋我大致聽咗，都好開心、好好笑㗎！其實大家都好有誠意合作，今次終於度到期返嚟拍，相信大家一定會合作得好愉快。」

至於出爐視后蔡思貝入行至今只拍過1套古裝劇《味想天開》，她受訪時坦言令觀眾發笑是最困難，她謂：「如果可以同祖藍、振朗、陳瀅合作當然係一個新嘗試，我同振朗合作過好多次，但古裝真係未試過，我諗我哋一定可以拎到好多新元素出嚟，擦出另一種火花。至於陳瀅雖然同我好friend，但我哋真係未試過會有多嘅對手戲，同埋之前喺工作層面上會見過祖藍，但真係未合作過，我最想學到佢嗰種急才同扭劇本技巧，之前好多fans都話期待我拍古裝，所以成件事自己好期待。」說到此劇拍時輕輕鬆鬆，她就謂：「喜劇唔容易㗎！令人笑係好困難。（令觀眾喊容易定笑容易？）嘩！令人喊同笑都真係要靠個劇情推進，兩樣都好難，令人笑住咁喊，或者喊住咁笑就係最正。（張振朗有搞笑潛質？）佢絕對可以。」

至於現時正忙於拍攝《拳王》的張振朗坦言未收到消息，但說到與祖藍合作，他謂：「以前我哋喺節目《Sunday扮嘢王》合作過，之後就冇，有機會當然想同佢拍，但都未成事，我都係等通知。」說到與蔡思貝再合作，他謂：「我哋係好好嘅拍檔，拍咩題材都唔使擔心。」