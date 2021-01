色心爆發　慾女現真身

外表斯文、內裏Open嘅索女係好多男人窮一生之力追求嘅對象,但係點樣先可以撕開呢類女人扮矜持嘅假面具?除非你擁有俊朗不凡嘅外表、腰纏萬貫嘅財富,或懂得讀心術,否則真係會被考起。不過,喺四仔嘅世界,完全係另一回事,唔少脫星平日睇起嚟內斂又含蓄,殊不知一上到床,即變成另一個人,真係好Crazy!

OL大解放

喺辦公室打工嘅OL,通常都係斯斯文文,但發起姣上嚟,原來可以狼到你估唔到!好似呢套由Lethal Hardcore推出嘅《I Got Fxxxed By My Probation Officer #6》,搵嚟Stoney Curtis同Jerry Kovak兩位四仔名導聯手執導,講述Kayley Gunner、Emily Right、Allison Avery同Honey Lou去到一間公司實習,原本好鬼斯文,點知見到型男上司後,好色本性變得按捺不住,最終決定齊齊對上司出手,自此之後,辦公室就變成佢哋曳曳嘅性地。

戀物癖出動

有啲人表面係君子淑女,但內心嘅慾望一旦被某啲物件觸動,就會失去理性,成為人哋眼中嘅戀物癖!呢套由Fantasy Massage推出嘅《Tight Pants》,就係講述Scarlett Mae飾演嘅按摩師勁鍾意緊身褲,有一日遇到同道中人Alix Lynx,決定齊齊向身穿緊身褲嘅目標出手,自此過住興奮無比嘅性生活。影片由人氣四仔導演Bree Mills主理,仲搵嚟7位氣質溫文嘅脫星演出,牌面都吸引!

美魔女孭飛

內心放蕩嘅索女已經難搵,仲要係放蕩兼大食,更加係難上加難,惟有走入四仔世界,先容易搵到呢種索女。好似呢套由著名四仔片廠推出嘅《Bangin' Bridgette B.》,片中主角係形象斯文卻又極度鹹濕嘅殿堂級脫星Bridgette B,自2008年至今已演出近千套作品,每次撻着都會變成慾女,令人難以抗拒。喺呢套作品入面,佢夥拍Mick Blue、Amy Brooke、Jessy Jones等青春脫星演出,令其美魔女嘅魅力表露無遺,片廠更加聲稱佢嘅狂野演出係前所未見,究竟事實係咪咁,留待大家自行鑑賞。