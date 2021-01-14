色心爆發　慾女現真身

外表斯文、內裏Open嘅索女係好多男人窮一生之力追求嘅對象，但係點樣先可以撕開呢類女人扮矜持嘅假面具？除非你擁有俊朗不凡嘅外表、腰纏萬貫嘅財富，或懂得讀心術，否則真係會被考起。不過，喺四仔嘅世界，完全係另一回事，唔少脫星平日睇起嚟內斂又含蓄，殊不知一上到床，即變成另一個人，真係好Crazy！

OL大解放

喺辦公室打工嘅OL，通常都係斯斯文文，但發起姣上嚟，原來可以狼到你估唔到！好似呢套由Lethal Hardcore推出嘅《I Got Fxxxed By My Probation Officer #6》，搵嚟Stoney Curtis同Jerry Kovak兩位四仔名導聯手執導，講述Kayley Gunner、Emily Right、Allison Avery同Honey Lou去到一間公司實習，原本好鬼斯文，點知見到型男上司後，好色本性變得按捺不住，最終決定齊齊對上司出手，自此之後，辦公室就變成佢哋曳曳嘅性地。

戀物癖出動

有啲人表面係君子淑女，但內心嘅慾望一旦被某啲物件觸動，就會失去理性，成為人哋眼中嘅戀物癖！呢套由Fantasy Massage推出嘅《Tight Pants》，就係講述Scarlett Mae飾演嘅按摩師勁鍾意緊身褲，有一日遇到同道中人Alix Lynx，決定齊齊向身穿緊身褲嘅目標出手，自此過住興奮無比嘅性生活。影片由人氣四仔導演Bree Mills主理，仲搵嚟7位氣質溫文嘅脫星演出，牌面都吸引！

美魔女孭飛

內心放蕩嘅索女已經難搵，仲要係放蕩兼大食，更加係難上加難，惟有走入四仔世界，先容易搵到呢種索女。好似呢套由著名四仔片廠推出嘅《Bangin' Bridgette B.》，片中主角係形象斯文卻又極度鹹濕嘅殿堂級脫星Bridgette B，自2008年至今已演出近千套作品，每次撻着都會變成慾女，令人難以抗拒。喺呢套作品入面，佢夥拍Mick Blue、Amy Brooke、Jessy Jones等青春脫星演出，令其美魔女嘅魅力表露無遺，片廠更加聲稱佢嘅狂野演出係前所未見，究竟事實係咪咁，留待大家自行鑑賞。