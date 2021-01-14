挑戰長炮相機？Galaxy S21搶先試！

Samsung剛剛發表了年度旗艦手機Galaxy S21系列，最頂級的S21 Ultra備有幻影黑及幻影銀2色，非鏡面一改指紋問題。(胡振文攝)

Samsung現正於線上舉行本年度首場Unpacked發布會，正式發表旗艦手機Galaxy S21系列。本網早前率先拎到新機，一於從屏幕、外形、影相與錄影作多方面評測，當中遠攝能力足以挑戰長炮相機，即睇！

測試1：屏幕光猛具層次

Galaxy S21共有S21、S21＋及S21 Ultra 3個型號，屏幕尺寸與解像度依次為6.2吋FHD+、6.7吋FHD+及6.8吋WQHD+，並統一採用Infinity-O Dynamic AMOLED 2X面板，最高支援120Hz更新率，當中S21 Ultra會在靜態畫面時把更新率降至10Hz以節省電量，同時亮度高達1,500nit亮度，並支援3,000,000:1對比度，分別比上代光了25%及高了50%。實測上網文字銳利，睇片鮮艷、明暗富層次感，而且可視角度高，若嫌味精過濃也可把顯示設定改回「自然」，追求像真度也無投訴空間。

測試2：手感不俗可書寫

S21 Ultra厚8.9mm、重228g，坦白講不算輕巧，相比起S21及S21+的7.9mm/172g與7.8mm/202g也來得笨重，然而圓角機身配弧邊設計，手持時沒有𠝹手，握感算是不俗。3部機中只有S21 Ultra「踩過界」支援S Pen，測試所見落筆反應不比同門Note系差，而且用到Air Command指令，只是這枝筆需另購專用機殼才有，想有真筆書寫感覺就要預留成本了。一如上代，今代鏡頭依然凸起，雖然不影響手感，但平放時就要小心刮花，另外今代一樣沒有3.5mm插孔，而非鏡面機身也令指紋問題大為改善。

測試3：2組遠攝玩鎖焦

S21及S21＋同樣1,200萬像素廣角、1,200萬像素超廣角及6,400萬像素遠攝鏡頭，定位較高的S21 Ultra則有4組，當中廣角鏡頭高達1.08億萬像素，實拍出來的相片超精細，放大或局部裁相也具一定細緻度。它的超廣角鏡頭有1,200萬像素，拍攝視野約120°，數字上唔算驚喜，反而此機擁有3倍及10倍光學變焦2個遠攝鏡頭就非常特別，最高支援100倍Space Zoom，並會在20倍變焦時自然開啟Zoom Lock，試拍穩定性比上代為高，也更容易找到對焦點，成像媲美長炮相機。S21 Ultra另一賣點是可拍攝12-bit RAW格式相片，方便後製，人像模式亦獲得改良，提供色點、低色調單色等多個打燈效果，影人更有Feel！

測試4：8K錄影強防震

全線S21的主鏡頭均可拍攝8K超高清影片，拍攝時可截取3,300萬像素相片，而其他鏡頭亦支援4K拍攝，不同鏡頭間更可透過Multi-Camera Standby功能隨時切換，試拍發現鏡頭間切換流暢，色差亦不明顯，加入音樂就能輕鬆製作出微電影。升級版Super Steady技術如今可在FHD錄影時應用，並懂得自動調節帖率，例如低光時調低以拍出更清晰影像。試埋新版一攝多拍，長按快門即自動拍攝多段不同風格的影片及相片，在人工智能強5倍底下，系統還會自動加入慢動作、快鏡、高光等效果，好玩！

同場加映：降噪新耳機

除了手機，Samsung還發表了Galaxy Buds Pro耳機，降噪效果提升，聽歌時阻隔99%外來聲音，同時收音咪擁有高訊噪比，讓通話更清晰。耳機對應IPX7防水，續航力則長達28小時，充電5分鐘可播放1小時音樂。