【祖藍，你好嘢】數《老表》花生位　張繼聰半裸靚抽做廢柴老公

藝人王祖藍回巢無綫再拍劇，令人十分期待！佢當年自編自導自演嘅《老表》系列，非常受歡迎，造就出好多經典，每一輯播出都成功掀起唔少熱話！唔知佢呢次回巢會創造咩經典呢？而依家等我哋先回顧吓《老表》咩經典啦！

《老表》最有話題人物，一定係張繼聰！當時張繼聰唔太受網友歡迎，當時仲叫過佢做為「廢柴老公」！張繼聰喺《老表，你好Hea！》入面，有一幕太太謝安琪有份客串，阿聰爆咗句：「佢老公正廢柴嚟！」玩自抽！另外嘅對白「我要成為軟飯王」同埋「佢老公見一鑊打一鑊」，都成為一時熱話！

出面大隻嘅佢仲一脫成名、成功彈起！劇中佢表演以胸肌「震波」猜枚大放笑彈，睇到大家嘩嘩聲，呢一幕可以話大受歡迎，經典中嘅經典！其後佢備受無綫力捧，一劇接一劇，成功搣甩「軟飯王」污名。

以歌手身份出道嘅蔣志光，早年默默封咪「轉行」拍劇做綠葉，佢喺《老表，你好嘢！》有機會重開金口，獻唱當年自己嘅成名曲《相逢何必曾相識》，再將金曲改編成惡搞歌《相逢何必曾燒衣》，網民隨即將歌曲激推，唔夠24小時已超過30萬點擊，大批網民要求佢重回樂壇！

《老表》系列捧紅咗一堆主角，亦都帶挈唔少配角，好似「細細粒」陳嘉佳同「聶小茜」陳明恩！陳嘉佳3集《老表》都有份演出，陳嘉佳噸位夠晒勁，佢嘅出現已經好搶眼，而佢嘅演出都同樣搶鏡，當時仲獲網友封為女神，佢仲試幾次提名最佳女配角，可惜最後都係落敗！陳明恩外表係鬼妹，但講到一句流利廣東話，呢個組合令佢喺《老表》成功爆咗出嚟，之後仲帶挈佢參加歌唱節目《星夢傳奇》，仲贏埋季軍添！

《老表》嘅取材都好貼地，好似《老表，你好嘢！》咁，當時潮流興討論區，劇中虛構咗一個討論區，滲入「巴打」、「C打」文化！時事方面都跟得好貼，湯盈盈飾演嘅「導遊貞」，都似係影射「導遊珍」事件，對白同造型都似到足！