【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月初三癸亥水開日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：作灶、會友、安門

忌：嫁娶、詞訟、堵塞

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊

工作上要敢於表現自己，但切勿急於求成。

金牛

愛情吉日，感情生活甜蜜，工作表現受激勵！

雙子

事業不穩，處理問題要保持客觀，平心靜氣。

巨蟹

職場上得心應手，多出席應酬活動有利財運。

獅子

財運一般，忙於工作之餘，別忽略人際關係。

處女

受工作難題纏擾，宜多思考，虛心請教前輩。

天秤

有點心不在焉，為免犯錯，是時候放慢腳步。

天蠍

應變力很強，適當時候要表現得有主見一點。

人馬

情緒不穩，遇事要沉着應對，小心禍從口出。

山羊

迎來忙碌的一天，卻可一展所長，備受認同。

水瓶

人際關係易出問題，財運受沮喪情緒所拖累。

雙魚

助人為快樂之本，宜主動幫忙有需要的同事。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）兔 財運佳

（跌）蛇 運氣跌

鼠

好好控制欲望，容易受騙，別忽略家人的感受。

牛

人氣旺，形象佳，工作運上升，發展潛力大。

虎

真誠對待同事，可建立好名聲，有利事業發展。

兔

財運佳，在工作上多花心思，或會有意外收入。

龍

用心對待工作，對上司要求盡量不要托手踭。

蛇

是日沖煞，被伴侶質疑，感情關係易受影響。

馬

求財不宜冒險，多接近正面的人，可互相幫助。

羊

自律性強，人際關係良好，可帶挈運勢上升。

猴

堅持自己的想法就好，不要太在意別人的眼光。

雞

目標正確，學懂虛心學習，可於工作取得進步。

狗

態度認真有利工作運，跟另一半也相處得不錯。

豬

運勢下降，對工作要有承擔，卸膊會惹人反感。