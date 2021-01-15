【1晚豪使100萬】李晨三亞開酒吧林峯帶老婆撐場

內女星范冰冰2018捲入陰陽合同風波，翌年6月宣布與男友李晨分手，結束四年情。直言不想男友被事件拖累的她曾揚言：「唯一能做的就是讓他遠離我。」之後李晨走過分手傷痛，重新投入工作，除了幕前演出，更斥資在內地三亞開設大型酒吧做老闆。上月27日酒吧舉行盛大的開幕典禮，邀到不少圈中好友和達官貴人到場。曾與他合作電影《忠烈楊家將》，並為其主持節目《奔跑吧》擔任嘉賓的林峯，更帶同產後不久的太太張馨月結伴赴會，為好兄弟撐場兼造勢。

當晚林峯一身便服打扮到場，甫抵埗即與李晨耳語交談，說得興起時還隨着現場播放的音樂節拍不停搖晃身體。當李晨往招呼其他賓客，林峯夫婦與在場其他好友盡歡，身穿連身裙的張馨月不時手舞足蹈，更興奮得從後雙手攬實老公大晒恩愛。有傳他為了支持好兄弟，在場內豪花百萬元人民幣消費，闊綽程度令人咋舌。有網友更爆料指：「單桌100萬，林峯的酒是甚麼味道？」

豪派貴價香檳

而在酒吧的官方社交網站亦有上載開幕當晚的熱鬧片段，見李晨在門外剪綵後，於酒吧內拿着咪以高昂的聲線表示：「今天到場的每一桌，我們都送你們一瓶香檳，好不好？」全場歡呼大叫，將氣氛推至頂點。隨之工作人員拿着貴價香檳送到賓客的枱上。有指香檳每支價值約6,300港元，共派發了200多支總值超過百萬元，相當好客。

李晨開設的酒吧裝修富麗堂皇，幾乎是在三亞最大的一間，加上地點和交通便利，試業期間已相當受歡迎，門外不時停泊大量顧客的名貴汽車，場內亦見不少辣妹助陣，令氣氛更為火熱。有指酒吧場內消費不輕，人頭消費每位最低8,000元人民幣（約9,700多港元）。