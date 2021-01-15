東方日報C2：李晨三亞開酒吧　林峯偕妻撐場豪揈百萬

藝人林峯家世顯赫，貴為圈中「富二代」的他出手一向闊綽，對好友更是兩肋插刀義不容辭。有傳他為支持內地男星李晨的內地酒吧開業，除了帶同太太張馨月到賀，當晚更在場內豪花百萬元人民幣，實行出錢出力撐兄弟。

內地女星范冰冰2018年捲入陰陽合同風波，翌年6月宣布與未婚夫李晨分手，結束4年情。直言不想對方被事件拖累的她曾揚言：「唯一能做的就是讓他遠離我。」之後李晨走過分手傷痛，重新投入工作，除了幕前演出，更斥資在內地三亞開設大型酒吧做老闆。上月27日酒吧舉行盛大開幕典禮，邀請到不少圈中好友和達官貴人到場。曾與他合作電影《忠烈楊家將》、並為其主持節目《奔跑吧》擔任嘉賓的林峯，帶同產後不久的太太張馨月赴會，為好兄弟撐場兼造勢。

當晚林峯一身便服Look到場，甫抵埗即與李晨咬耳仔，說得興起時還隨着現場播放的音樂不停晃動身體。當李晨往招呼其他賓客，林峯夫婦就跟在場其他好友狂歡，身穿貼身連身裙的張馨月不時手舞足蹈，更興奮得從後箍實老公大晒恩愛。有傳他為了支持好兄弟，在場內消費一張枱埋單已達百萬元人民幣，闊綽程度令人咋舌。有網友更爆料指：「單桌100萬，林峯的酒是甚麼味道？」

豪送貴價香檳

酒吧的官方社交網站亦有上載開幕當晚的熱鬧片段，見李晨剪綵後便步進酒吧，拿着咪高峰以高昂的聲線表示：「今天到場的每一桌，我們都送你們一瓶香檳，好不好？」全場歡呼大叫，將氣氛推至頂點。隨後工作人員拿着貴價香檳送給每枱賓客。有指香檳每支價值約6,300港元，共送出200多支總值超過百萬元，相當好客。

李晨的酒吧裝修富麗堂皇，幾乎是三亞最大的一間，加上地點和交通便利，試業期間已相當受歡迎，門外不時停泊大量顧客的名貴汽車，場內亦有不少辣妹坐鎮，氣氛更為火熱。有指酒吧人頭消費每位最低8,000元人民幣（約9,700港元）！

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