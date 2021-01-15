年宵葵芳擺攤賣美食　瑪姬嚴崇天親身下廚吸客

司儀界新組合瑪姬和嚴崇天（阿天），去年底搞直播購物平台，一個月儲了60多個品牌，她們決衝出直播室，到葵芳在年宵美食市集擺攤位，早前到市集布置，透露將會逢周六座陣，2人都是首次搞年宵攤位，雞手鴨腳，開易拉架都花了1小時，為吸引人流，從不下廚的瑪姬與自封地獄廚神的阿天，不惜一切下廚獻技。

瑪姬炮製「夠薑彩色賀年湯丸」，但被阿天取笑：「未見過女仔咁proud of 自己唔識煮嘢，應該叫零失敗湯丸。」阿天示範韓式炒年糕時，辣椒醬不慎弄污枱布，瑪姬不禁搖頭說：「佢真係不修邊幅，用過口罩會隨處放，又成日攞錯我手機，佢以前女友都係嫌棄佢呢樣嘢所以分手。」到試食時，瑪姬第一句就問「熟未㗎？」阿天即問：「湯丸甜嘅，熟嘅，應該唔會肚痛。」鬥氣冤家鬥足全場，場面搞笑。

他們的擋位有售賣賀年糕點、鮑魚海味、XO醬、氣炸窩等食譜，瑪姬突然問：「我唔明點解美食展要賣寵物用品囉！又唔係寵物食品喎！」阿天解釋寵物用品是舊同學自創品牌，承認有私心，但覺得人人扮靚過新年，寵物都要靚，自己也會給家中寵物塗香薰油。

另外，阿天透露近況，原來他已重返有線拍美食節目，自認最叻炮製韓國菜，瑪姬即說：「係呀！佢仲最鍾意韓國女仔添！」