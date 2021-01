「疫」境下的安心之選　德國蔡司AntiVirus防病毒鏡片

【特約報道】即使沒有疫情影響,大家日常生活總會被好多病毒及細菌包圍,更何況現時疫情並未減退,抗菌防疫絕對不可以鬆懈。眼鏡被視為「高接觸率表面」,病毒可以於鏡片表面存活很長時間,德國蔡司(ZEISS)作為光學產品領導品牌,深明白抗病毒及抗細菌的重要性,所以特別研發蔡司AntiVirus防病毒鏡片,可以有效殺滅99.9%的病毒及細菌*,讓大家於「疫」境之下安心配戴眼鏡,為您提供多一份保障。

全新鏡片鍍膜技術 有效殺滅99.9%細菌及病毒

一般病毒於物件表面可以存活上數小時至數天,有部分甚至可以存活長達2個月或更長時間,而病毒病原體於光滑無孔物料(例如:塑膠表面)存活時間亦比多孔材料(例如:紡織品)較長。研究顯示,病毒於不銹鋼及塑膠表面可以存活長達72小時並帶有傳染性。蔡司嶄新推出的AntiVirus防病毒鏡片採用DuraVision AntiVirus Platinum鍍膜,具備有廣譜抗菌及抗病毒特性的納米銀離子技術,經過位於中國、德國及加拿大的外部實驗室及機構,進行根據抗病毒及抗菌測試的既定ISO標準作測試,證實可以有效殺滅99.9%沾附於鏡片表面的病毒及細菌*。

細菌水平實測

蔡司AntiVirus防病毒鏡片,成功通過測試和取得多個ISO抗病毒測試認證,其中包括採用Hygiena SystemSURE Plus生物冷光儀進行實測,在鏡片表面進行採樣,測試微生物及細菌的數量,測試結果的RLU數值越高,則表示該表面的有機物質(ATP/ 三磷酸腺苷值)越多,越污糟。

結果顯示:

根據測試,蔡司AntiVirus防病毒鏡片有效殺滅存在鏡片表面的微生物,將鏡片表面保持潔淨水平,並持續發揮功效。因此配戴一副裝配了防病毒鏡片的眼鏡,可持續殺滅99.9%的病毒和細菌*,從而大大提高護眼抗疫的效果。

全面紫外線防護 鏡片堅固易清潔

蔡司AntiVirus防病毒鏡片除了可降低病毒及細菌於鏡片表面存活外,鏡片同時提供全面紫外線防護,美觀、堅固且易於清潔。蔡司多款鏡片均可升級成為AntiVirus防病毒鏡片,以最強防護盾去保障家人及個人健康。

配鏡片 有着數

同心抗疫,2021年1月15日起驗配指定蔡司鏡片,可獲免費升級蔡司AntiVirus防病毒鏡片、限量版蔡司ASTM Level 3 外科口罩5片、蔡司清潔鏡片拭紙十片裝乙份。

*Tested by ISO 21702:2019(E) for enveloped viruses and tested by ISO 22196:2011(E) for Gram-negative and Gram-positive bacteria. Efficacy proven after 24 hours as defined by ISO standards. CGI shield for illustration purposes only. Effect is limited to the size of the lens.