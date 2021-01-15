【營事檔案】雞蛋煎豆腐 含多種胺基酸

疫情當前不少人都選擇在家煮飯，但對於新手來說，太複雜的餸菜亦較難掌握，所以今次介紹的雞蛋煎豆腐，無論是預備或製作過程都十分簡單，作為入門菜色配飯吃亦十分適合。

雞蛋 蛋奶素食者良品

雞蛋是豐富蛋白質的來源，亦含有多種人體必需的胺基酸，能幫助身體細胞發展和修補；而且雞蛋含有維他命B12和鐵質、膽鹼、卵磷脂。膽鹼有助促進大腦發育，有益大腦功能。維他命B和鐵質幫助身體造血並預防患上貧血的機會。由於普遍攝取維他命B1、鐵質都是經由進食肉類，所以雞蛋對於蛋奶素食者而言是不錯的營養。卵磷脂則可幫助降低身體內壞膽固醇，防止血管硬化和幫助預防心血管疾病。此外，雞蛋更含有維他命A，幫助眼睛維持健康。

豆腐 富植物性蛋白質

今次所用到的材料還有豆腐，使用硬豆腐所含有的鈣質更比較軟豆腐為高，而且口感上亦較紮實，不容易變得稀爛。豆腐中的鈣質對於兒童和青少年的骨骼發展十分重要，同時亦有助預防患上骨質疏鬆的機會。此外豆腐對於素食者來說亦是優質的植物性蛋白質來源，幫助補充人體所需要的胺基酸。

【雞蛋煎豆腐】

材料：

雞蛋 1隻

硬豆腐 半磚

葱 1棵

調味料：

胡椒粉 半茶匙

鹽 半茶匙

做法：

1.把葱切粒，豆腐切片，備用。

2.打發雞蛋，然後放入調味料和葱粒，備用。

3.把豆腐放入蛋漿中。

4.落少許油於雞蛋和豆腐混合物中。

5.將混合物落鑊煎，當雞蛋凝固時，便可以翻向另一邊煎如煎蛋角般。

6.煎至全熟便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。