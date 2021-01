美國總統特朗普(Donald Trump)敗選下屆總統,反特朗普陣營趕盡殺絕,除了推動彈劾讓他未來無法再次參選,甚至要取消他的過去,聯署要求刪走他客串1992年電影《寶貝智多星續集》(Home Alone 2: Lost in New York)的戲份!

主演《寶》系列的40歲前童星麥哥利高堅(Macaulay Culkin)亦支持這個提議,他於社交網站回應網友用電腦技術將特朗普從畫面抹去兼滅聲的短片,留言表示:「做得好。」當有網友表示應該請現在長大的麥哥利重新拍攝,代替特朗普的角色,他亦留言表示:「好主意。」

《寶2》其中一場需要於特朗普擁有的酒店拍攝,導演基斯哥倫布(Chris Columbus)透露特朗普答應借出場地的條件是讓他客串一幕,形容是一種「欺凌」。特朗普在片中遇到問路的麥高利,並向他仙人指路。