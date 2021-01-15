被網友笑醜男　袁偉豪爆Seed：繼續話我食軟飯

無綫小生、現年39歲袁偉豪（Ben）日前出席TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》後，被網友批他狀態大不如前，甚至被形容是「醜男」。對於網友指控，袁偉豪昨日深夜終於要爆Seed，在其個人社交網發長文，承認自己最近有點累，更一度講反話叫網友批評他「繼續話我食軟飯」！

袁偉豪解釋為何殘爆的原因：「身體的狀況有好時也有差時，每天趕着數十小時的拍攝進度，也不能吃飽，因為會肥導致上鏡不好看，其實很不容易，半天的假期也要趕着準備頒獎禮，起床做運動後隨即便要參加頒獎禮，我承認係有啲攰，因為我不想浪費這半天的數小時所以用去做運動，出來的效果並不是理想，冇辦法，是因為我不會浪費我人生上的每一個時刻，儘管你們覺得我是結婚後走樣，甚至乎醜男也好！感謝大家特意地為我開一個話題，來為大家抒發一下你們的壓力。」

前半段文Ben似乎不在乎別人對他的想法，更大方到話給網友抒發壓力，但後半段他就開始爆Seed，叫人話他繼續吃軟飯：「其實每一個人也會變老，能力愈大責任愈大，我努力去拚搏，努力工作賺錢來照顧家人，努力工作賺錢去照顧我老婆，努力工作去賺錢去供樓，那麼我面容略為攰一點也是正常的，好多謝你們的批評！請你哋繼續去批評我，繼續話我食軟飯，繼續話我去做鴨，繼續話我一味靠黐，繼續話我做戲好屎，你們的負面批評只會讓我繼續努力去做好自己！」