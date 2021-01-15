新春團圓食好啲　太興鮑魚盆菜足料到爆

【營業資訊】想選購一個別具風味又易訂易取盆菜的話，太興應該是不錯之選。品牌推出3款節日盆菜，包括6位用的「鮑魚豐盛盆菜」（原價HK$788/盆、優先價HK$738/盆）、供8至10位用的「極品鮑參花膠至尊盆菜」（原價HK$2,080/盆、優先價HK$1,980/盆）以及12位用的「極品鮑魚開心大盆菜」（原價HK$1,980/盆、優先價HK$1,880/盆）（全需3天前訂購）;「鮑魚豐盛盆菜」需到分店訂購，另兩款可經電話或網上預訂。

所有盆菜均用上起碼19款食材炮製，非常豐富；以「極品鮑參花膠至尊盆菜」為例，用了21款珍品食材包括補養顏的紅炆花膠、蠔皇海參、紅炆花菇及香脆可口燒肉等。於1月31日或之前訂購3款盆菜可享優先價之餘， 更可獲贈價值高達HK$185的品牌美食優惠券，而訂購8至12位用的盆菜更送不銹鋼大湯殼、長筷子、耐熱碗、筷子和湯羹，透過7-ELEVEN付款更即減HK$50等，而於回收期將已徹底洗淨的盆菜鋼盆連底格交回分店，更可獲晚市小菜HK$20優惠券乙張以示對環保的支持。

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