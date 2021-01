郭可盈與林文龍一向錫阿女林天若(Tania)錫到燶,自Tania出世後郭可盈就淡出幕前專心照顧家庭,轉眼間阿女尋日11歲生日,1家3口一齊慶祝,喺維港夜景襯托下手捧蛋糕合照,11歲大嘅Tania愈大愈靚女,樣子似媽咪咁清秀。兩公婆更送了一隻玩具貴婦狗給Tania做生日禮物。林文龍發文留言:「Happy Birthday to my sweet daughter!And welcome Toki to our family!」