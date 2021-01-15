盤點3位40+女星　凍齡護膚心得

胡杏兒、張栢芝和佘詩曼都是本地40+凍齡女神代表，她們的護膚心得都好值得大家參考。（互聯網）

雖說年齡是女人的秘密，但以下這幾位本地女星卻似吃了防腐劑，即使踏入40的熟女之齡，皮膚依然光滑飽滿，彷彿是凍齡般叫人羨慕不已。其實她們並非真的不老，只是懂得從日常保養入手，延緩衰老的速度而已。想好似呢班美魔女咁擁有逆齡外貌？就要聽聽她們的護膚心得！

胡杏兒─注重清潔 + 天然修護

去年年尾宣布懷上第3胎的胡杏兒，可說是幸福滿瀉，家庭、事業兩得意的她在護膚上亦未有掉以輕心，肌膚狀態保持得非常好。她曾經在節目和網上分享過自己的護膚心得，因為長年累月要化妝，所以她特別花心思在清潔和卸妝上。她認為卸妝比護膚更重要，因為彩妝的殘留物會堆積於毛孔內，增加皮膚負擔。所以即使平日有用防曬亦會用溫和的卸妝洗面奶清潔。

另外，由於擁有敏感肌，所以杏兒會偏重成分天然的產品，功效方面則以抗氧化、抗皺、抗老和強效補水為主。不過她亦坦言單靠外在護膚並不足夠，還需配合愉快心境和多喝湯水調理身體，才能發揮養顏抗老作用。

張栢芝─加強補濕 + 厚敷額頭

育有3子的張栢芝出道多年依然少女感十足，不但身材保持得非常好，樣貌與舊照相比似乎改變不大。最近她在社交平台上分享自己的護膚步驟，鏡頭前素顏示人皮膚緊緻、紅潤，狀態超好。

柏芝表示冬天的時候通常會開一整天的暖氣，皮膚因此變得很乾燥，所以自己會做好護膚，甚至一天裏會敷3次面膜。而她的步驟就是先使用一次性面巾濕水擦拭全面，然後用乳液倒在手上拍打配合輕力按摩全臉補濕，之後使用精華液，同樣是以拍打的手法，細紋多的位置會加強修護。最後使用面霜，額頭的位置會重點塗抹、厚敷，一天會進行3次一整套的護理。

她表示早上的時候通常是不洗臉的，只以擦拭的方式代替潔面，睡覺前會再拍一次乳液補濕。因為自己是敏感肌，產品會以溫和、補濕為主。

佘詩曼─匙羹消腫 + 加重清潔

佘詩曼在新劇《燕雲台》中表現大受好評，除了因為演技精湛之外，劇中人物由少女到中年及老年的3個年齡階段她都能夠勝任有餘。在劇中飾演少女毫無違和感，肌膚相當年輕。

她曾在節目之中分享過自己的護膚技巧，第1個就是會用匙羹去水腫。當早上發現眼睛特別浮腫時，就會拿出前一晚放在雪櫃雪凍的匙羹，放在雙眼前，但不會直接接觸皮膚以免凍傷。這個方法可以令冰氣圍繞眼睛，達致快速紓緩、消腫之效。

其次，她亦提到自己非常注重臉部清潔及徹底卸妝。如果因為工作的關係要化濃妝，甚至會卸4次妝以確保沒有殘留物留在毛孔內。同時她亦堅持每天敷面膜，尤其喜愛用膠原蛋白補濕面膜，因可以補充肌膚水分，有助妝容更貼服。