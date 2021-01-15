39歲袁偉豪婚後顏值大跌Watt　回顧昔日男神靚仔樣

現年39歲的袁偉豪（Ben），有指自從婚後樣子極速變殘，網友專登開Post討論，搞到Ben忍唔住要出嚟反擊，其實Ben以前真係幾青靚白淨，而且又練得一身好肌肉，絕對可以令女士流晒口水！

當年只有15歲嘅佢，已經參加過校草選擇，可見佢係幾咁想入娛樂圈，15歲開始就好清楚自己想要乜，當選校草後冇再讀書，曾任人體素描模特兒，亦演出維他奶廣告及簽約唱片公司。

之後就接拍電影，於《新古惑仔之少年激鬥篇》，飾演巢皮一角，對手仲要係謝霆鋒，也參演過不少電影如《烈火戰車2極速傳說》、《賭俠1999》、《無間道》等近30套電影。

但隨住電影業衰退，演出機會愈來愈少，曾為生活要做送貨員。直到2007年，袁偉豪把心一橫參選香港先生並勝出，之後開始拍攝電視劇，但多以閒角或配角身份出場。

2016年終於機會嚟喇！袁偉豪憑《城寨英雄》「牙佬」一角成功彈起，還經常爆衫騷肌肉，立即成為少女新男神！網友都話「牙佬」時期係佢顏值高峰。佢為咗Keep好副Body成日做運動，不過睇得出佢都真心熱愛，社交網中每隔幾張就有跑步、運動相。

不過高處未算高，最勁當然要數佢同迎娶富家女張寶兒，用7,000萬買入清水灣豪宅新盤傲瀧加2個車位，置完業之後成家立室，Ben坦言要努力搵錢供樓，未知係咪呢個原因，婚後Ben個樣真係殘咗唔少，顏值大跌Watt！