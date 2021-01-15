陳凱詠着貼身衫唔使收身　鄺芷凡疫情下無心打扮

藝人鄺芷凡（Omi）與歌手陳凱詠（Jace）今日為香港開電視節目《潮聖導賞團》錄影，Omi透露拍攝事前看了大量相關的書籍，做足功課，又指節目令她突破框框，嘗試不同衣着風格，Jace笑言：「逼我試咗我唔鍾意嘅衫，例如粉紅色同喱士。」

問到出道以來有否試過被狠批穿衣品味？她說：「我嘅衫多數係自己襯，我成日着啲比較誇張嘅衫，但公司又OK，我唔係好理其他人睇法，最緊要自己鍾意，着出嚟先會有自信。」

Omi稱對自己的身形有打量一番，再研究出適合自己身材的服裝，問到對身材哪方面最不滿？她坦言：「冇女仔係滿意自己身材。」不過Jace就表示對身形不太看重，之前拍攝MV需要以貼身衫上陣，她也沒有為此而刻意收身去限制自己食量。

至於疫情下會否減少買衫？她謂：「絕對係，不過我平時好鍾意買埋買埋啲衫儲起佢，乜都唔捨得丟。」Omi指疫情下無心打扮，但今次節目令她有機會出動戰衣。兩人自言喜歡着媽咪的舊衫，Omi大爆：「媽咪以前着啲衫仲勁過我，佢有條粉紅豹紋嘅高腰貼身褲，條腰細到係佢嘅標準嚟架，我都着得落，媽咪見到我着都好開心。」