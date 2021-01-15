入場費平過千　S21月底上市

Samsung旗艦手機Galaxy S21系列昨夜於網上發布，話咁快就有香港開售消息。3部新機包括S21、S21+及S21 Ultra即日起於香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站接受預訂，並於1月29日公開發售。定價方面，入場費約HK$5,900，相比去年貴成千蚊的S20平，今代明顯親民得多。

港版S21系列統一採用最新Qualcomm Snapdragon 888處理器，S21及S21＋設有8GB RAM+128GB ROM及8GB RAM+256GB ROM兩個容量，而S21 Ultra則有12GB RAM+256GB ROM及16GB RAM+512GB ROM兩個容量。另外，3部機即日至1月28日預訂都有禮物送，例如訂S21或S21+可獲贈智能追蹤器Galaxy SmartTag及耳機Galaxy Buds Live，而訂S21 Ultra就送最新降噪耳機Galaxy Buds Pro及Galaxy SmartTag。

提到Galaxy Buds Pro，它同樣即日有得訂，1月29日公開發售。港版有紫、黑、銀3色，在2月28日或之前購買可獲贈專用防水保護殼乙個。