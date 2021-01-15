情人節首選　永不淍謝的LEGO花

一月中，是時候為214這個情人之間的大節日準備，女生都愛收花，不過鮮花雖美但最終會淍謝，觀賞期一過都免不了進入垃圾桶，又唔環保！其實，現在送花已不止一種選擇，想要更長花期的可以選擇永生花、乾花等，想要生活化的可以選擇肥皂花、肥牛花，甚至銀紙花，如果想要玩味十足的話，不妨考慮一下LEGO的新品。

LEGO的全新「Botanical Collection」積木系列包括「10280花束」（Flower Bouquet ）和「10281 盆景樹」（Bonsai Tree） ，兩者均採用甘蔗製植物塑膠組成，延續了可持續發展的理念。「10280花束」以756塊積木組成，花的種類包括玫瑰、金魚草、罌粟、紫苑、雛菊和薰衣草等6種不同花卉，由顏色到細節都仿真花而製成，花束既不失LEGO產品原有的風格，亦非常唯美，若能發揮創意，更可以集結成不同的花束，亦可改變花莖的長度，配搭不同花盆，充滿藝術感。

至於「10281 盆景樹」亦相當精緻，可以自由切換成綠葉茂盛的松樹，又或夢幻的粉色櫻花樹，積木組合包括植物、花盆以及仿木制的底座，共878塊積木組成。兩款新品無論是用來迎接即將到來的農曆新年還是情人節都相當適合，產品早前於海外推出就被搶購一空，本地粉絲要碰碰運氣啦！