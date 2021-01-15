飽受同行攻擊　麥玲玲：我覺得自己好低調

每年的農曆新年，都會見到「玄學天后」麥玲玲在電視上講12生肖運程，原來笑容的背後，都有不少鮮為人知的故事，而今集鷹金庫夾萬特約《娛場 x 女人的秘密》，麥玲玲會透露事業路上飽受同行攻擊，更提到為甚麼一直沒有小朋友，立即去片。

麥玲玲最初接觸玄學，或多或少受已故的媽媽所影響，她指：「我做呢行多多少少，因為細個時媽媽成日搵人算命，當中有一個師傅就話佢過唔到某個歲數，最後佢喺嗰個歲數遇上大劫過身，我先至去學玄學。」玄學界向來以男性主導，作為業界第一女性，麥玲玲坦言曾受到同行攻擊，「佢哋會覺得你做嘢奇怪，成日着背心低胸就覺得超越咗範圍，我就係頸短，梗係着背心，唔通着樽領咩。」

麥玲玲在幕前的演出活躍，拍劇、拍電影、Rap歌等，令外間誤解她特別喜歡「出風頭」，她表示：「其實我覺得自己好低調。」事實上她喜歡做一些與行業無關的事，也是她的減壓良方。麥玲玲與Bob（林盛斌）去年於節目中合唱《好好戀愛》一曲，引來極大回響，她回應最初是葉念琛導演邀請他們合唱，立即跟鄧麗欣的老師學習了一堂，續稱：「其實出事位，係我用咗講12生肖嘅力度去唱，所有朋友都笑到食唔到飯、流晒眼淚。」

麥玲玲與丈夫結婚多年，到現在依然恩愛，她笑言與丈夫由拍拖、結婚、走到現在，當初並沒有算過，而是講求感覺，更大談自己的情史。二人一直沒有小朋友，麥玲玲解釋是想專注事業，加上知道老公的要求高，怕為小朋友帶來壓力，「我算命算得多有啲化咗，因為見過好多後生嚟算命，睇老竇幾時瓜等分錢，你心唔心噏，親生仔不如近身錢。」

今集鷹金庫夾萬特約《娛場 x 女人的秘密》中，麥玲玲分享了家中夾萬的一件秘密，回憶的感覺永遠是最珍貴。另外，麥玲玲亦提到牛年的財位在正西方，在這個方位擺放夾萬、大葉植物、金色物件等，都有招財的作用。

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