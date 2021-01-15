同關智斌嘴對嘴食冬甩　小儀High爆有挑逗感覺

藝人關智斌（Kenny）為阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》任嘉賓，並與女方約會，2人到主題公園手拖手玩機動遊戲等，期間他們更嘴對嘴一起吃冬甩，當兩人鼻尖相碰時，小儀立即興奮大叫：「私底下好少有呢種感覺，原來係咁得意嘅，掂鼻哥都有一種挑逗感覺。」

擇偶要有潔癖

在節目中，Kenny透露揀選異性朋友，首選要有潔癖，他說：「有咩類型女性會吸引到我？要教到我嘢，未必話係要邊方面叻啲，但要有共同進步嘅目標，喺社會唔做嘢、唔認真工作，好容易冇咗生活。」問到心目中的女神又是怎樣？他表示要有知性美，例如孫燕姿、莫文蔚等。

小儀認為在娛樂圈中要找到另一半比較吃力，Kenny大表認同，他說：「自己圈子好難有戀愛發生，喺第2個地方可能容易啲、冇咁多包袱，老實講，做藝人係會有少少光環，但當同一個人有關係時，呢個某程度上阻礙咗真誠發展，所以去第2個地方，嘗試異地發展吓（感情）可能好啲。」問Kenny有否試過異地戀？他謂：「梗係有啦，點會冇呀。感覺好開心，香港比較少坐公共交通工具，喺外地時兩個人一齊坐公共交通工具，坐電車周圍去，好開心。」