已經有很長的一段時間沒外出吃飯了，今次是一個好朋友見面吃生日飯，她想吃牛，所以選了中環這家餐廳吃Brunch。餐廳總店位於蒙特卡洛（Monte Carlo）的一家高檔西餐廳，香港是其中一家海外分店，位於中環雪廠街，擁有米芝蓮一星。

我們先在露台上喝了杯咖啡，環境非常舒適，然後便到樓下主用餐區享受一頓美味的Brunch。首先來一碟牛肉薄片，主廚介紹這道菜是用日本神戶和牛並專為送到外地製成的Parma Ham（巴馬火腿）的，用鹽醃製，加上傳統風乾的方法，做成煙熏神戶牛肉火腿，色澤亮麗光滑，肉質非常柔軟，味道細緻，其豐腴的甘香油脂，放進口裏慢慢溶化，甘甜芳香。

第二道菜是日式輕燒和牛Beef Tataki，用最高品質的A5神戶牛，牛肉只在外面做了火炙，裏面是粉紅色的，並切成厚片當刺身吃，放上日式柚子燒汁，配上番茄的酸度來平衡油膩感，愈吃愈開胃。

第三道菜是薄牛肉片，用美國牛（Black Angus)，雪花並不多，但牛肉味十分濃郁，而且肉汁豐富，味道更細緻複雜，還添加橄欖和開心果，大大增加了口感。

第四道菜是神戶牛夾餅，肉香豐富，配以少許辣汁及青檸醬，清新又美味。之後是牛仔肉他他，用荷蘭小牛肉，肉質嫩滑，撒上Tarragon香料和果仁醬，調味恰到好處。

第六道菜是迷你漢堡，賣相很可愛，麵包外脆內鬆軟，配上五成熟的漢堡牛肉，很惹味！緊接着的是燒牛扒，用後腿肉（Eye Round），這個和之前的菜式比較，略顯失色，牛肉有點過熟，口感比較粗鞋和乾淨淨，醬汁也提升不到肉香。最後是甜品Tiramisu，十分出色，香滑柔和，帶微微酒香。

——————

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）