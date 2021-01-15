東坂美由　舞動H級導彈

東坂美由有「舞動之導彈爆乳」之稱，原因係佢好鍾意跳舞動。（互聯網）

聽到導彈兩個字，大家會有咩反應呢？其他人就唔知，但係小弟一定會覺得好興奮，皆因日本寫真寫真界出現咗一對H級導彈，為我哋帶來無比眼福，而導彈女主人就係東坂美由喇！

堅挺白滑

如果話日本寫真界美女如雲的話，小弟未必認同，因為有唔少寫真女優唔算靚女，有部分甚至被人嫌醜樣，但係點解佢哋又能夠喺寫真界活躍起嚟呢？原因有好多，最大嘅原因係身材一流，好似未梨一花、野野宮美里就係好例子，至於今日同大家見面嘅東坂美由亦係其中之一。

今年24歲嘅美由，初出道時個樣都幾趕客，眼又細面又闊，及後經過化妝技巧同打扮，變得愈嚟愈靚，而且笑起上嚟甜美又親切，甚討人歡喜。講到身材方面，就真係正到嚇親人啦，一對H奶集堅挺、高度彈性及白滑三大優點於一身，加上胴體纖巧又健美，身材之美實在世界難尋呀！正因為咁，阿妹即使唔係咁靚女，亦能夠喺寫真界爭一席位。

性感舞姿

2018年佢被星探發掘，不過起初唔係第一時間拍寫真，而係去到一間由周刊搞嘅酒吧擔任女侍應工作，曝光之後至去拍寫真。雖然阿妹個樣必吸引到廣大觀眾，但係身材夠晒火辣激凸，所以一樣得到唔少粉絲支持，寫真界仲形容佢擁有「壓倒性之H奶」。喺上年唔少選舉中更成功排名前列位置，例如喺《WEEKLY PLAYBOY》舉辦嘅「次世次避雨大騎樓選舉」中獲得「前頭筆頭」排名。

另外，佢仲有「舞動之導彈爆乳」之稱，原因係佢好鍾意跳動，成日喺社交網上載自拍嘅性感跳舞片段，一路跳對H奶就一路劇烈搖晃，搞到觀眾唔知睇波定睇舞姿好。美由鍾意跳舞，亦勇於跳出寫真界，早前佢就夥拍搞笑藝人組成組合「東坂美由與她的兄弟」參加搞笑比賽「M-1大獎賽」，雖然最後落敗，但係阿妹表示好想挑戰一下搞笑演出，希望成為新一代出色嘅搞笑藝人。

東坂美由出席完攝影活動後，都會將拍低嘅性感照上載到社交網，另外亦會有好多自拍相片同大家分享，只要Click入去就有眼福喇！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎2吋

三圍：37H-24-36