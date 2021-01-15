索女喜雙飛　快感二重奏

索女打孖嚟，邊個令你最着迷？（互聯網）

咪以為只有男人會幻想起雙飛，其實唔少鹹濕妹都夢想有咁嘅機會，仲要係兩女一男嗰種喎！講緊嘅係今次介紹呢幾部四仔作品嘅主題，當中嘅脫星最愛玩三人行，甚至唔介意將男友同好姊妹分享，場面絕對精彩！

分享男友

好嘢梗係要分享啦，只係分享男友又得唔得呢？由四仔片廠MOFOS推出嘅《Share My Boyfriend #20》就話畀大家知，係得嘅！搵嚟Abella Danger、Adria Rae、Michele James等青春脫星演出，故事講述佢哋幾個係好姊妹，感情要好，無所不談，而佢哋之間有個秘密，就係愛分享自己嘅男友，經常玩三人行遊戲。對男友嚟講，點解會願意咁做呢？理由好簡單，因為女友嘅閨密個個都咁省鏡，當然唔會抗拒啦！而連場激烈又香艷嘅床戰，四仔迷大讚話值得一睇再睇。

陣容鼎盛

美國四仔界一向不乏漫遊後花園嘅作品，由四仔片廠Tushy推出嘅《Anal Threesomes》系列更係人氣之選，嚟到最新登場嘅《Anal Threesomes #8》，好此道嘅四仔迷點可以唔睇？今次搵嚟Gabbie Carter、LaSirena69、Kaisa Nord等10位脫星演出，陣容鼎盛，雖然係零劇情，但已值得捧場。當中以Kaisa Nord嘅演出最精彩，佢嗰種肉緊又享受嘅表情，銷魂度十足，加埋玲瓏浮凸嘅身材，真係引死人！

鮮嫩粉紅

喺Web Young推出嘅作品《Hard Nipples》中，有11位性感女脫星演出，包括Ariana Marie、Alexis Crystal、Dakota Skye等，齋睇女都有排睇呀!如果大家細心留意嘅話，仲會發現佢哋都有個共通點，就係胸前兩顆車厘子都係鮮嫩粉紅，絕對係可遇不可求！加上一班嬌娃好色無比嘅本性，以及佢哋玩三人行時嗰種拚勁，必定能夠帶嚟極大嘅官能享受。

碟評

咪以為玩三人行嘅四仔作品都係零劇情，好似《Share My Boyfriend #20》不但劇味十足，而且情節豐富，絕無冷場，加埋脫星嘅高超床技，極具觀賞性。至於《Anal Threesomes #8》則主打後花園演出，好此道一定唔可以錯過！另外，《Hard Nipples》係一部唔錯嘅作品，事關演出嘅脫星個個都擁有美乳，激烈嘅床上反應更係相當誘人，深宵享受就最啱。