【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月初四甲子金閉日

吉時：上午7至時9時、上午9至時11時、下午3至時5時

凶時：中午11至時1時、下午1至時3時

宜：祭祀、安床、移靈

忌：動土、開倉、放水

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、4、6、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：金牛座、雙子座、人馬座

白羊

人際關係緊張，處事要冷靜，求財宜順其自然。

金牛

精力旺盛，身邊人主動示好，肯聽意見可望成功。

雙子

愛情運勢強，不妨攜眷郊遊，享受甜蜜的一天。

巨蟹

今天有偏財運，可作小額投注，亦有機會中獎。

獅子

心情愉快，做事起勁，不妨趁機搞好人際關係。

處女

財運一般，進行投資要有計劃，最好靜觀其變。

天秤

伴侶體貼，感情生活甜蜜，可趁假期痛快玩一天。

天蠍

財運亨通，趁今天實行理財大計，有望事半功倍！

人馬

桃花運最強，單身者可憑自身魅力吸引異性注意。

山羊

理財要獲利，先要掌握足夠資訊，並把眼光放遠些。

水瓶

愛恨分明的一天，但跟異性相處時要提防受騙。

雙魚

或有經濟難題出現，保持冷靜，才會有轉機。

【生肖運程】

相沖生肖：馬（43歲）

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）馬 健康弱

鼠

行事有效率，放工後早點與家人團聚，可促進感情。

牛

工作運上升，不乏發展機遇，但處事要公私分明。

虎

懂得保護身邊的人，可以給伴侶帶來安全感。

兔

事業與財運皆上升，只要處理好細節，勝券在握。

龍

賺錢機會握在手裏，不妨把工作壓力化為動力。

蛇

謀事宜認真，好好享受過程，毋須太在意得失。

馬

是日沖煞，健康運下降，日常飲食要注意營養均衡。

羊

人緣運上升，可跟身邊人融洽相處，令感情變好。

猴

有麝自然香，勇於承擔責任，工作潛能可獲賞識。

雞

運勢一般，做事宜踏實，安分守己可避免犯錯。

狗

整體運程下降，突發意外頻生，或會疲於奔命。

豬

工作表現勇猛，得到認同，但為免過累，切勿逞強。