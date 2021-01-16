【帶眼識人】Rose Ma插床照「叛」侶：係人格問題！

27歲網紅兼「電競女神」Rose Ma（馬俊怡）出道以來備受宅男追捧，由於與日本前AV女優明日花綺羅撞樣，故有「香港明日花」之稱，社交平台坐擁27萬粉絲，人氣強勁。所謂樹大招風，去年8月網上就流出一批疑是她的床照，事後她表示已就此尋求法律意見。

拍拖怕怕 畀啲時間

捲入風波後近5個月，Rose已走出陰霾，並首度接受東網專訪，指現時心情愉快：「人總會有唔開心，要靠自己行番出嚟。我個人比較樂觀，冇乜大影響。」她指事件未有影響其工作，亦不擔心嚇怕追求者及令人留下負面印象：「身邊朋友向來知我係咩人，所以冇乜擔心，其他人要諗乜、要講乜，我都控制唔到。」她拒談有否被前男友要求影床照，但直言：「我向來覺得影呢啲相冇乜問題，係流出嘅問題，係信任同人格問題！所以大家唔好信錯人，要帶眼識人。」問到將來會否拒絕再影？她斷言：「梗係拒絕啦！」續指向來覺得互聯網沒有私隱，只能自求多福。提到被傳做「媽媽生」？她表示已採取法律行動，所以不會回應。

感情方面，Rose透露沒拍拖亦沒追求者，問到是否因為有陰影？她說：「哈哈，要畀啲時間。」提到新一年的展望，重新振作的她希望可以多在幕前演出，至於會否再推出寫真慰粉絲？她指要視乎大環境因素，而且疫情關係亦未能到外國影靚相。

收變態露械照

除了推出寫真外，擁34D導彈的她不時在社交網分享性感照，她直言經常收到性騷擾及約飯局的留言：「我唔會理，會Block晒佢哋。試過最變態係傳下體相，真係九唔搭八！」不過，她揚言不介意性感，亦否認刻意賣弄：「性感唔係咩一回事，純粹係有身材大家先會覺得你性感。我平時都係着T-shirt、牛仔褲，工作需要先着得清涼啲。（唔鍾意上圍太豐滿？）未至於，但大眾會覺得你賣弄身材，例如有個好瘦嘅女仔同我都係着背心，但效果好唔同，人哋就係文青，我就係賣弄性感。好多外國人Bra都唔着，因為我嘅身形就覺得我係賣弄。其實賣唔賣弄性感都好，最緊要係自己鍾意，我着得舒服，我接受到，唔一定要你接受。」

對於「女神」稱號，她自覺當之有愧：「呢啲係人哋講，唔會自認。每次司儀用呢個名介紹完，我都會話其實唔係，係『卡關達人』就真，打機經常過唔到關。從來唔覺自己係女神，我比較男仔頭，唔會嗲聲嗲氣，好粗魯。」